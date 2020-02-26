新北議員與業者聯繫 留熱感應儀在學校使用
昨天開學，因應武漢肺炎疫情，各校為入校學生測量體溫，但要額外加派人力也讓各校苦惱，新北市議員王威元今與熱感應儀業者到蘆洲區鷺江國小測試熱感應儀效果，發現速度快許多，王威元表示，雖價格昂貴，但會運用配合款讓學校使用，增加防疫效果。
王威元表示，今天下午他與熱感應儀業者前往蘆洲區鷺江國小，開學2天以來，進校園額溫量測造成了教職員及家長義工們很大的人力負擔，他趕緊與業者聯繫，將原本要出口的儀器先攔下來，送往國小實地測試，結果發現效果很好，體溫量測速度快很多，可以提升校園防疫層級。
王威元表示，該熱感應儀使用規格跟機場一樣，德國進口Testo890型號，是目前國際熱顯像儀最高規格，甚至連身體哪個部位溫度超標都能顯示。選擇鷺江國小做第一個試用單位是因為國小學生就2500人之多，校區內還有蘆荻社區大學、公共托育中心、銀髮俱樂部等單位使用，每天進出校園人數超過3000以上，是目前三蘆地區共用校園的典範學校。
王威元說，他會用議員建議款支持，三重國高中、五華國小、重陽國小等會陸續安裝，雖然一台要價40萬元，但非常值得，且防疫工作告一段落之後，還能將此機器作為自然教育的一環，讓學生觀察自然環境與生物間溫度的關係。昨晚他也跟教育局長張明文溝通，在防疫視同作戰的大前提下，讓學校的防疫工作提升好幾個檔次。
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