快訊

違反居家隔離規定 新加坡男子喪失永久居民資格

新北議員與業者聯繫 留熱感應儀在學校使用

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員王威元今與熱感應儀業者到蘆洲區鷺江國小測試熱感應儀效果，發現速度快許多，王威元表示，雖價格昂貴，但會運用配合款讓學校使用，增加防疫效果。圖／王威元提供
新北市議員王威元今與熱感應儀業者到蘆洲區鷺江國小測試熱感應儀效果，發現速度快許多，王威元表示，雖價格昂貴，但會運用配合款讓學校使用，增加防疫效果。圖／王威元提供

昨天開學，因應武漢肺炎疫情，各校為入校學生測量體溫，但要額外加派人力也讓各校苦惱，新北市議員王威元今與熱感應儀業者到蘆洲區鷺江國小測試熱感應儀效果，發現速度快許多，王威元表示，雖價格昂貴，但會運用配合款讓學校使用，增加防疫效果。

王威元表示，今天下午他與熱感應儀業者前往蘆洲區鷺江國小，開學2天以來，進校園額溫量測造成了教職員及家長義工們很大的人力負擔，他趕緊與業者聯繫，將原本要出口的儀器先攔下來，送往國小實地測試，結果發現效果很好，體溫量測速度快很多，可以提升校園防疫層級。

王威元表示，該熱感應儀使用規格跟機場一樣，德國進口Testo890型號，是目前國際熱顯像儀最高規格，甚至連身體哪個部位溫度超標都能顯示。選擇鷺江國小做第一個試用單位是因為國小學生就2500人之多，校區內還有蘆荻社區大學、公共托育中心、銀髮俱樂部等單位使用，每天進出校園人數超過3000以上，是目前三蘆地區共用校園的典範學校。

王威元說，他會用議員建議款支持，三重國高中、五華國小、重陽國小等會陸續安裝，雖然一台要價40萬元，但非常值得，且防疫工作告一段落之後，還能將此機器作為自然教育的一環，讓學生觀察自然環境與生物間溫度的關係。昨晚他也跟教育局長張明文溝通，在防疫視同作戰的大前提下，讓學校的防疫工作提升好幾個檔次。

王威元表示，該熱感應儀使用規格跟機場一樣，德國進口Testo890型號，是目前國際熱顯像儀最高規格。圖／王威元提供
王威元表示，該熱感應儀使用規格跟機場一樣，德國進口Testo890型號，是目前國際熱顯像儀最高規格。圖／王威元提供

疫情

延伸閱讀

新北：台灣蝙蝠部分帶病毒 勿接觸餵食撿拾

桃園龍德宮四媽祖遶境抵鹿港天后宮 主客都注重防疫

疫情讓新北藥局人力不足 學生組志工團幫發口罩

居家檢疫者亂跑需自費隔離 新北市府：是玩真的

相關新聞

「媽祖叫我跑」萬金石馬拉松突停辦 跑友哀嚎一片

新冠肺炎疫情持續，新北市政府稍早宣布，今年萬金石決定停辦，不過體育處保留所有報名選手2021年參賽資格，不需再行繳費。市...

229壽星有福了 高雄多家餐飲推優惠

今年有4年一次的2月29日，針對4年才過一次的壽星，許多飯店、餐飲業推出2月29日受聲優惠，如國賓飯店出示證件用餐，壽星...

拚金山觀光 立委賴品妤視察磺港設施

金山區獅頭山公園是可以欣賞燭台雙嶼的著名景點，不過在發展觀光的同時，相關的設施不足，也讓地方產生困擾，今(26)日立委賴品妤到獅頭山公園會勘，並聽取地方各單位的建議，未來將針對磺港觀光做整體的改善計畫。

228連假來賞櫻 三芝公所官網報花況

即將到來的228連續假期，不少民眾開始致電三芝區公所詢問賞櫻路線與花況，為讓民眾知道開花狀況，三芝區公所的官方網站上除了已經建置好下個月櫻花季主活動的相關活動頁面，區公所粉絲團小編將不期更新最新開花狀況。

汐止同興路延伸動工 要解塞車、排水問題

新北市政府為了紓解汐止社后地區的塞車問題，規畫同興路穿越高速公路直通康寧街工程，今(26)日新北市長侯友宜主持動土典禮，包括市議員、里長們都來參加，這項工程經費15億元，除了同興路延伸外，也將一併解決當地的水患問題。

等車日曬雨淋 汐止瑞松街設候車亭難成

汐止瑞松街裡的瑞士山莊公車站，社區七百多戶，長期以來居民等公車都得日曬雨淋，相當不方便。今(26)日市議員周雅玲服務處就邀請相關單位人員現場會勘，不過，卡在路不夠寬，還是無法設置公車候車亭。

疫情紓困 北市祭房屋、牌照、娛樂稅減稅措施

新冠肺炎疫情衝擊產業，北市三項減稅紓困方案出爐。財政局今表示，飯店旅館若因疫情縮減營業規模，可申請減輕房屋稅，娛樂業營收...

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

網友在PTT爆料台北市車參薇小兒科診所「私賣口罩」，每片10元，引發熱議。院長車參薇聞訊後大吐苦水，表示她在地經營20年...

防疫再升級 北市教育局：柔性勸導補習班生務必戴口罩

因應新冠肺炎疫情，台北市教育局今天下午宣布各級學校的畢業旅行都延至5月4日後才舉行，稍早更加碼將柔性勸導，北市補習班、課照中心師...

侯友宜與汐止里長座談 現場反應熱烈、盼加速建設改善

汐止地區近年發展快速，人口突破20萬，聯外交通改善問題也備受關注，新北市長侯友宜今率領團隊，與當地里長進行座談，針對加速...

分流汐止南北向車流 新社后橋園道地下道3年完工

為改善汐止社後地區塞車問題，新北市政府除拓寬康寧街道路外，還進行「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路」新闢道路工程，分流...

防疫從嚴 最快下周進出北市府大樓要量體溫

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府今下午召開疫情應變小組會議，會中決議，最快下周開始，進出北市府市政大樓的洽公民眾一律都要量體...

熱門新聞

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

鎮瀾宮服務人員接不完電話 回謾罵者：我們也是人

【重磅快評】擋駕媽祖怕掀了總統新衣 陳時中天人交戰

學者發起連署暫停大甲媽繞境 鎮瀾宮：中央說了算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。