新北：台灣蝙蝠部分帶病毒 勿接觸餵食撿拾

新北市政府動物保護防疫處今天指出，台灣島上多處可見蝙蝠活動，經長期監測中，有些物種確實帶有病毒，雖不影響人，但仍呼籲大家對野生動物採不接觸、不餵食、不撿拾原則。

動保處表示，新北市生態豐富，野生動物種類眾多，不僅瑞芳區有蝙蝠洞的景點，其它還包括五股區德音國小、雙溪區平林農場、金山區遠足農場等地方也都有蝙蝠的足跡。

外傳造成武漢肺炎的新型冠狀病毒可能存在蝙蝠身上，動保處對此指出，不論是世界衛生組織（WHO）或世界動物衛生組織（OIE），都對武漢肺炎的病毒起源仍無定論，但人類與野生動物之間最安全的距離，就是不干擾、不接觸。

動保處表示，台灣島上的蝙蝠經長期監測中，確實有些物種帶有病毒，但不至於影響人。過去就曾有人拾獲「絨山蝠」後，身上就檢出帶有「台灣特有蝙蝠麗沙病毒」，但這並非狂犬病毒，也不具有感染人的能力。

動保處表示，武漢肺炎疫情來勢洶洶，動保處提醒民眾不必過度恐慌，面對野生動物時作好自身防護，佩戴口罩勤洗手，並遵守不接觸、不餵食、不撿拾野生動物等3不原則。