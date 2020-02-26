疫情紓困 北市祭房屋、牌照、娛樂稅減稅措施

新冠肺炎疫情衝擊產業，北市三項減稅紓困方案出爐。財政局今表示，飯店旅館若因疫情縮減營業規模，可申請減輕房屋稅，娛樂業營收減少，可申請調降娛樂稅，未使用車輛申請停駛，則可免繳牌照稅。

財政局表示，飯店、旅館業者若暫停使用部分樓層，可向稅捐稽徵處申請，經查證屬實，樓層停用期間，可改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，減輕負擔。但財政局表示，停用以「一層樓」為核准單位，變更使用要在30日內申請。

至於娛樂稅調降，財政局表示，如因受疫情營收減少，查定課徵娛樂稅的業者，可申請核實調降娛樂稅，等疫情趨緩、營收恢復後再適時調高；自動報繳娛樂稅的業者，娛樂稅負會依收入減少而減輕，無須申請調降。

另外，營業用車輛（含遊覽車客運業、小客車租賃業及貨運業等）若長時間不使用，車主可持汽車號牌2面、行車執照與身分證正本等，到監理機關辦理停駛或繳銷，未使用車輛期間，可按日免繳牌照稅。

財政局表示，稅捐處官網設置「新冠肺炎稅捐e專區」，提供線上申請延、分期繳納等網路服務。