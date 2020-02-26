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北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

聯合報 / 記者魏莨伊／台北即時報導
台北市車參薇小兒科診所。記者魏莨伊／攝影
台北市車參薇小兒科診所。記者魏莨伊／攝影

網友在PTT爆料台北市車參薇小兒科診所「私賣口罩」，每片10元，引發熱議。院長車參薇聞訊後大吐苦水，表示她在地經營20年，受里長之託，才拿出1盒多約60片2年前從日本進口的4層醫療口罩賣給里民，自己光用送的，就送出2盒多超過100片，不滿被該名網友汙蔑，將對他提告誹謗。北市衛生局則表示有收到相關訊息，將派員了解有無違規。

網友「Campbell （天堂與地獄的分界）」今下午PO文指出，許多人買不到口罩之際，當地口耳相傳台北市八德路車參薇小兒科診所可以進門找櫃台直接買口罩，質疑業者以合法掩護非法，診所樓上就是藥局，但只要跟櫃台說「我要買口罩」，櫃台小姐會從盒裝口罩裡面拿塑膠袋來分裝，能用1片10元的價格購入3片總共30元，不記名、不限購買次數、沒有收據，他的母親聽到欣喜若狂跑去購買，真的買到了，還賣的比公道價貴一倍，當他們守法排隊買口罩的人都是時間太多的白痴嗎？

對此，車參薇受訪時大吐苦水，表示「我送出去的口罩，比賣的還要多」，強調她有賣幾個人，都是在地的里民，由於里長請託，說1周2片真的不夠，希望診所看在照顧廣大婦孺的份上多少賣一點。她起初是送他們，但里民說不夠，不如用買的，也不是公開販售，盼透過媒體澄清一下。

當地復勢里里長徐麗雲也證實說，他們里內很多殘疾人士，根本無法排隊買口罩，里民一直求她想辦法，她才去向診所拜託，買了20片來送長輩，現在發生這種事，她覺得診所非常冤枉，做好事、做善事，卻被有心人士亂解讀、抹黑，「里民都來求救了，能忍心不幫忙嗎？」

車參薇指出，從頭到尾她只賣1盒多，包括里長20片、里民計程車司機20片、恐慌症里民10片，與隔壁里的化療人士零星出售，看里民求她賣，她也不忍心拒絕，結果好意被扭曲，對他們也不公平，送出至少2盒100多片，送的加賣的，從頭到尾也不過就3盒，需要搞成這樣嗎？

車參薇表示，該網友在網路上亂傳謠言，已經造成診所困擾，會蒐證對他提告誹謗。至於為何賣10元，她說這是2年前從日本進口的4層醫療口罩，要給自己員工用的，比中央徵調的3層口罩成本高，不滿被汙蔑，也跟衛生局說明了。

有其他網友留言表示，「10元不貴啊，我想買100片」、「有違反什麼法規嗎？」、「還好有沒有賣得太貴啦」、告訴你一件新聞，各大醫院也都有賣」、「早上不戴口罩去醫院，他也會賣你一片10元」、「超可憐，一片十元被搞成好像一百」等。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，有收到相關訊息，將派稽查員前往調查，了解口罩來源和類型，確定有無違規情事。

網友在PTT爆料台北市車參薇小兒科診所「私賣口罩」，每片10元，引發熱議。圖／截自PTT
網友在PTT爆料台北市車參薇小兒科診所「私賣口罩」，每片10元，引發熱議。圖／截自PTT

口罩 衛生局

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