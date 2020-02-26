快訊

阻絕境外與超前部署 台韓防疫政策的關鍵差異

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本

疫情讓新北藥局人力不足 學生組志工團幫發口罩

聯合報 / 記者張曼蘋／新北即時報導
新冠肺炎疫情持續，面對排隊購買口罩的民眾，各藥局人力不足。記者張曼蘋／攝影
新冠肺炎疫情持續，面對排隊購買口罩的民眾，各藥局人力不足。記者張曼蘋／攝影

新冠肺炎疫情持續，各藥局面對排隊買口罩人潮，人力不足。新北市議員葉元之召開說明會，偕同青年自組服務團隊帶領學生，支援抗疫前線的社區藥局，並依照個藥局需求，協助口罩發放、宣導制度等工作。葉元之表示，目前實際參加服務的學生預計會超過20人。

新北市藥師公會理事長陳昭元表示，7天前有領過口罩的消費者，無法再領取口罩，但還是會有人想來「試試」可否購買，若有志工協助藥師，就不用花時間向消費者解釋重複問題。新北市西藥服務職業工會理事長郭榮木指出，有學生志工協助先幫忙確認晶片有無髒污，拿橡皮擦或衛生紙協助清潔，避免有無法讀取的狀況，就能降低民眾等待時間，藥師也減輕負擔。

葉元之表示，昨天約有10名學生一同參加說明會，目前預計接下來實際參加服務的，大約會超過20人，工作內容包括會在櫃檯協助發放或宣導制度，但分裝口罩仍是由藥師負責。

志工隊學生李明峯表示，身為台灣的一份子，除了只會抱怨搶不到口罩外，希望還可以有更多選擇與作為，因此決定發起志工招募防疫行動，希望可以幫助到藥局減輕負擔。

新北市議員葉元之開說明會，偕同青年自組服務團隊帶領學生支援社區藥局。圖／葉元之提供
新北市議員葉元之開說明會，偕同青年自組服務團隊帶領學生支援社區藥局。圖／葉元之提供

口罩 葉元之 新冠肺炎

延伸閱讀

藥局人力不足 黃偉哲促志工支援包口罩

防疫大漏洞？新北市要求居家檢疫者搭電梯出門倒垃圾

開學若有確診案例 停補班課有點棘手

韓國瑜吃火鍋王淺秋約的？葉元之改口道歉

相關新聞

229壽星有福了 高雄多家餐飲推優惠

今年有4年一次的2月29日，針對4年才過一次的壽星，許多飯店、餐飲業推出2月29日受聲優惠，如國賓飯店出示證件用餐，壽星...

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

網友在PTT爆料台北市車參薇小兒科診所「私賣口罩」，每片10元，引發熱議。院長車參薇聞訊後大吐苦水，表示她在地經營20年...

防疫再升級 北市教育局：柔性勸導補習班生務必戴口罩

因應新冠肺炎疫情，台北市教育局今天下午宣布各級學校的畢業旅行都延至5月4日後才舉行，稍早更加碼將柔性勸導，北市補習班、課照中心師...

侯友宜與汐止里長座談 現場反應熱烈、盼加速建設改善

汐止地區近年發展快速，人口突破20萬，聯外交通改善問題也備受關注，新北市長侯友宜今率領團隊，與當地里長進行座談，針對加速...

分流汐止南北向車流 新社后橋園道地下道3年完工

為改善汐止社後地區塞車問題，新北市政府除拓寬康寧街道路外，還進行「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路」新闢道路工程，分流...

防疫從嚴 最快下周進出北市府大樓要量體溫

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府今下午召開疫情應變小組會議，會中決議，最快下周開始，進出北市府市政大樓的洽公民眾一律都要量體...

新北成立防疫志工隊 葉金川授課：志工可以安定人心

新北市今成立「防疫志工隊」，邀請抗SARS英雄前衛生署長葉金川等人為6百位志工教育訓練，新北市長侯友宜說，志工除了防疫宣...

十三行博物館 首度展出夜光杯

唐代詩人王翰涼州詞名句「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催」，令人好奇的是在黑夜中泛著光澤的夜光杯。新北市政府文化局所屬十三行博物館，正展出亞洲酒文化特展，展示近70件亞洲特色酒器，其中被稱為夜光杯的玻璃高足杯，十分有特色，歡迎民眾前來參觀。

北市開罰2居家檢疫者

北市衛生局昨天開罰兩位擅離指定住所的居家檢疫民眾，分別罰1萬元及5萬元。重裁罰5萬元的個案，因兩度不遵守居家檢疫規定，昨天移送集中檢疫場所安置，這是首例兩度違規挨罰個案。

舊台南市議會規畫作圖書館 受難家屬提案設228紀念館

今年是228事件73周年，台南多名受難者家屬及民意代表今天開記者會，建議在228遺址、舊台南市議會成立「台南228紀念館...

侯友宜：長時間一起吃住的宗教活動應停止

對於近日引起爭議的媽祖繞境活動要不要停辦，新北巿長侯友宜認為，大型宗教活動要依個案情況評估，人很多、長時間擠一塊接觸，一...

免去傳統市場人擠人 新北推「數位化」平台買菜打9折

新北市政府推動傳統市場數位化，透過建置「來新北逛菜市」網路購物平台，讓民眾免去市場人擠人及手提大包小包的窘境，動動手指就...

熱門新聞

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

白沙屯進香有變數 不排除再擲筊請示媽祖

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

鎮瀾宮服務人員接不完電話 回謾罵者：我們也是人

遶境一籮筐為何只針對大甲媽祖？ 網友曝背後原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。