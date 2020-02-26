疫情讓新北藥局人力不足 學生組志工團幫發口罩

新冠肺炎疫情持續，各藥局面對排隊買口罩人潮，人力不足。新北市議員葉元之召開說明會，偕同青年自組服務團隊帶領學生，支援抗疫前線的社區藥局，並依照個藥局需求，協助口罩發放、宣導制度等工作。葉元之表示，目前實際參加服務的學生預計會超過20人。

新北市藥師公會理事長陳昭元表示，7天前有領過口罩的消費者，無法再領取口罩，但還是會有人想來「試試」可否購買，若有志工協助藥師，就不用花時間向消費者解釋重複問題。新北市西藥服務職業工會理事長郭榮木指出，有學生志工協助先幫忙確認晶片有無髒污，拿橡皮擦或衛生紙協助清潔，避免有無法讀取的狀況，就能降低民眾等待時間，藥師也減輕負擔。

葉元之表示，昨天約有10名學生一同參加說明會，目前預計接下來實際參加服務的，大約會超過20人，工作內容包括會在櫃檯協助發放或宣導制度，但分裝口罩仍是由藥師負責。