等車日曬雨淋 汐止瑞松街設候車亭難成

汐止瑞松街裡的瑞士山莊公車站，社區七百多戶，長期以來居民等公車都得日曬雨淋，相當不方便。今(26)日市議員周雅玲服務處就邀請相關單位人員現場會勘，不過，卡在路不夠寬，還是無法設置公車候車亭。

烘內里長魏語徵說，瑞松街一直往上，經過瑞士山莊，再接天外天社區，這裡有新北市新巴士F908公車站牌，不過，一直以來等車都沒有遮風避雨的地方，很不方便，所以，附近住戶也一直在反應，能夠增設候車亭。

市議員周雅玲服務處主任林三吉指出，在接獲陳情後，就邀請相關單位人員現場會勘，評估是不是能夠在瑞士山莊這一站蓋候車亭，不過，因為這裡的道路不足八米，再加上只有一條路線，所以，經過討論後，還是無法設置。

林三吉表示，相關單位認為在現有道路不足，無法增設公車候車亭的情況下，建議社區可以在自己的範圍，設簡易棚子或是設置簡單座椅，提供民眾等車，這也是個解決辦法。