汐止同興路延伸動工 要解塞車、排水問題

新北市政府為了紓解汐止社后地區的塞車問題，規畫同興路穿越高速公路直通康寧街工程，今(26)日新北市長侯友宜主持動土典禮，包括市議員、里長們都來參加，這項工程經費15億元，除了同興路延伸外，也將一併解決當地的水患問題。

「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路」新闢道路工程動土典禮，在汐止同興路、福德三路口舉行，新北市長侯友宜表示，因為，社后地區塞車問題嚴重，現在主要的南北向道路只靠中興路，交通大打結，這次在營建署、交通部高公局、新北市政府共同努力下，順利促成同興路北延直通康寧街工程，完工後將能有效轉移中興路車流量，並且擴大未來捷運汐止民生線SB12站的服務範圍。這次將同興路貫穿，可以直通康寧街，等於打通止交通的任督二脈。

市長侯友宜說，這次工程，同興路穿越高速公路，是難度最高的部分，所以，這次以「管冪工法」在中山高下方施工，而上方國道還是持續通行，挑戰高難度，而除了打通南北道路，社后地區每逢大雨容易積淹水的情形，這次也進行整體排水系統規劃及研商，將利用推管工作井開挖後的空間，設置集水井，達到排水延時、減緩洪峰的效果，改善地方積、淹水問題。

一行人也上香祈福，接著來賓們也拿起金鏟進行動土儀式，宣告工程動工，這次總工程費15億多，預計112年4月底完工。