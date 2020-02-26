228連假來賞櫻 三芝公所官網報花況

即將到來的228連續假期，不少民眾開始致電三芝區公所詢問賞櫻路線與花況，為讓民眾知道開花狀況，三芝區公所的官方網站上除了已經建置好下個月櫻花季主活動的相關活動頁面，區公所粉絲團小編將不期更新最新開花狀況。

三芝公所農經課翁梨娟說，三芝區櫻花密集區域多分布於山區，像是青山路與大湖路就是民眾賞花的指標區域，而櫻花品種多為山櫻花與八重櫻，過去連日幾天的好天氣，也讓櫻花樹上可以見到粉色花朵，此外櫻花季主活動場地，三生步道旁也可以見到八重櫻已經綻放，而粉白色的昭和櫻與吉野櫻則是還要再等等。

依據天氣預報，未來在228連假期間，將會有不錯的好天氣，三芝區公所也歡迎民眾隨時留意官網花況，也可以趁著好天氣來到三芝區漫步、賞櫻，曬曬春日暖陽，戶外活動心情愉悅也可以增添免疫力。