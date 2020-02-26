拚金山觀光 立委賴品妤視察磺港設施

金山區獅頭山公園是可以欣賞燭台雙嶼的著名景點，不過在發展觀光的同時，相關的設施不足，也讓地方產生困擾，今(26)日立委賴品妤到獅頭山公園會勘，並聽取地方各單位的建議，未來將針對磺港觀光做整體的改善計畫。

磺港里長許明熙指出，獅頭山遊客多但是公廁不足，大家一下遊覽車都擠到一旁承天宮的廁所，加上女廁間數嚴重不足，排隊都要排很久，還有獅頭山本有通往磺港漁港的環山步道，後來歷經大雨沖刷坍方後就封閉，這也讓漁港觀光受到限制，期盼環山步道能夠修繕，此外，中角灣連接磺港沙灘被磺溪出海口一分為二，也希望能夠在立委的協助下爭取跨橋等觀光設施，將中角灣與磺港的觀光串連起來。

會勘針對公廁不足問題，獅頭山管理單位北觀處礙於獅頭山附近沒有用地能夠再興建，因此也期盼能夠擬定擴建承天宮廁所來紓解，而公園內環山步道，因為興建單位並不可考，以觀光安全為最高考量，北觀處先行封閉禁止遊客通行，日後若要修繕，還必須有地質監測以及水土保持等通盤的檢視才可行。

立委賴品妤指出，環山步道部分，市府農業局已經有過現勘，因此現階段也將督促農業局盡快提出評估計畫，看計畫內容再作後續追蹤與改善，至於磺溪出海口跨橋，周邊土地權屬涉及多個中央與地方單位，這個議案也將帶回國會後跨部會間居中聯繫、協調，研擬跨橋興建促成中角灣衝浪基地與磺港獅頭山等觀光資源的鏈結，要讓資源點、線、面相連，力拼金山觀光發展。