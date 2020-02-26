快訊

貨車送牛肉搶快撞飛3騎士 正妹女大生魂斷車輪下

首位公民死於新冠肺炎！法國26日新增3例累計確診17例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫再升級 北市教育局：柔性勸導補習班生務必戴口罩

聯合報 / 記者魏莨伊／台北即時報導
因應疫情延後各級學校延後開學，學校不強制學童戴口罩，但仍有許多學童戴口罩上課。記者魏莨伊／攝影
因應疫情延後各級學校延後開學，學校不強制學童戴口罩，但仍有許多學童戴口罩上課。記者魏莨伊／攝影

因應新冠肺炎疫情，台北市教育局今天下午宣布各級學校的畢業旅行都延至5月4日後才舉行，稍早更加碼將柔性勸導，北市補習班、課照中心師生，如處於不通風的密閉空間，請學生務必戴口罩

為避免發生群聚感染，教育局宣導北市補習班或課照中心應維持教室通風，打開窗戶，保持空氣流通，定期清潔維護抽氣扇等通風設備，倘若處在不通風的密閉空間，請師生戴口罩，以維護師生健康。

教育局指出，他們已訂定「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則」，補習班暨課照中心均一體適用。

依據該防疫守則，補習班或課照中心應落實於師生入班前量測體溫，主動關心師生健康狀況，盤整防疫物資，常態性進行環境消毒及清潔，班舍保持通風，加強勤洗手，生病不上課或上班等措施。另依據中央停課標準，補習班或課照中心如有1位師生確診，該班均停課，倘機構出現2個確診個案，機構應全部停課。

此外，教育局指出，已啟動防疫專案查核，請補習班或課照中心自我檢核；教育局2月3日也會同教育部專人對大型機構，每日均派員查核，督導各機構落實防疫措施。

補習 教育局 北市 新冠肺炎 口罩

延伸閱讀

林智堅視察幼兒園 竹市幼兒園交通車消毒不馬虎

媽祖遶境中央決策慢慢來 議員：防疫誰比中央專業？

游錫堃：預計3月3日蘇揆報告防疫特別預算案

全聯將開賣台糖75%防疫酒精 酒精擦隨身包也追加補貨了

相關新聞

侯友宜與汐止里長座談 現場反應熱烈、盼加速建設改善

汐止地區近年發展快速，人口突破20萬，聯外交通改善問題也備受關注，新北市長侯友宜今率領團隊，與當地里長進行座談，針對加速...

229壽星有福了 高雄多家餐飲推優惠

今年有4年一次的2月29日，針對4年才過一次的壽星，許多飯店、餐飲業推出2月29日受聲優惠，如國賓飯店出示證件用餐，壽星...

防疫再升級 北市教育局：柔性勸導補習班生務必戴口罩

因應新冠肺炎疫情，台北市教育局今天下午宣布各級學校的畢業旅行都延至5月4日後才舉行，稍早更加碼將柔性勸導，北市補習班、課照中心師...

分流汐止南北向車流 新社后橋園道地下道3年完工

為改善汐止社後地區塞車問題，新北市政府除拓寬康寧街道路外，還進行「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路」新闢道路工程，分流...

防疫從嚴 最快下周進出北市府大樓要量體溫

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府今下午召開疫情應變小組會議，會中決議，最快下周開始，進出北市府市政大樓的洽公民眾一律都要量體...

新北成立防疫志工隊 葉金川授課：志工可以安定人心

新北市今成立「防疫志工隊」，邀請抗SARS英雄前衛生署長葉金川等人為6百位志工教育訓練，新北市長侯友宜說，志工除了防疫宣...

十三行博物館 首度展出夜光杯

唐代詩人王翰涼州詞名句「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催」，令人好奇的是在黑夜中泛著光澤的夜光杯。新北市政府文化局所屬十三行博物館，正展出亞洲酒文化特展，展示近70件亞洲特色酒器，其中被稱為夜光杯的玻璃高足杯，十分有特色，歡迎民眾前來參觀。

北市開罰2居家檢疫者

北市衛生局昨天開罰兩位擅離指定住所的居家檢疫民眾，分別罰1萬元及5萬元。重裁罰5萬元的個案，因兩度不遵守居家檢疫規定，昨天移送集中檢疫場所安置，這是首例兩度違規挨罰個案。

舊台南市議會規畫作圖書館 受難家屬提案設228紀念館

今年是228事件73周年，台南多名受難者家屬及民意代表今天開記者會，建議在228遺址、舊台南市議會成立「台南228紀念館...

侯友宜：長時間一起吃住的宗教活動應停止

對於近日引起爭議的媽祖繞境活動要不要停辦，新北巿長侯友宜認為，大型宗教活動要依個案情況評估，人很多、長時間擠一塊接觸，一...

免去傳統市場人擠人 新北推「數位化」平台買菜打9折

新北市政府推動傳統市場數位化，透過建置「來新北逛菜市」網路購物平台，讓民眾免去市場人擠人及手提大包小包的窘境，動動手指就...

監委巡察新冠肺炎防疫 北市請求中央支援防疫物資

監察委員高鳳仙、趙永淸昨例行巡察台北市政府，瞭解應變「嚴重特殊傳染性肺炎」情形，擔任北市府防疫應變小組指揮官的副市長黃珊...

熱門新聞

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

白沙屯進香有變數 不排除再擲筊請示媽祖

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

遶境一籮筐為何只針對大甲媽祖？ 網友曝背後原因

賴清德：若遶境引發疫情快速傳播 對不起前線醫護人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。