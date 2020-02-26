防疫再升級 北市教育局：柔性勸導補習班生務必戴口罩

因應新冠肺炎疫情，台北市教育局今天下午宣布各級學校的畢業旅行都延至5月4日後才舉行，稍早更加碼將柔性勸導，北市補習班、課照中心師生，如處於不通風的密閉空間，請學生務必戴口罩。

為避免發生群聚感染，教育局宣導北市補習班或課照中心應維持教室通風，打開窗戶，保持空氣流通，定期清潔維護抽氣扇等通風設備，倘若處在不通風的密閉空間，請師生戴口罩，以維護師生健康。

教育局指出，他們已訂定「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則」，補習班暨課照中心均一體適用。

依據該防疫守則，補習班或課照中心應落實於師生入班前量測體溫，主動關心師生健康狀況，盤整防疫物資，常態性進行環境消毒及清潔，班舍保持通風，加強勤洗手，生病不上課或上班等措施。另依據中央停課標準，補習班或課照中心如有1位師生確診，該班均停課，倘機構出現2個確診個案，機構應全部停課。

此外，教育局指出，已啟動防疫專案查核，請補習班或課照中心自我檢核；教育局2月3日也會同教育部專人對大型機構，每日均派員查核，督導各機構落實防疫措施。