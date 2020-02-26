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侯友宜與汐止里長座談 現場反應熱烈、盼加速建設改善

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往汐止，與當地里長進行座談會。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往汐止，與當地里長進行座談會。記者胡瑞玲／攝影

汐止地區近年發展快速，人口突破20萬，聯外交通改善問題也備受關注，新北市長侯友宜今率領團隊，與當地里長進行座談，針對加速交通改善、紓解方案及推動各項基礎建設討論。

汐止區長陳健民首先報告舊案辦理緊度，包含完成70處號誌時制重整、464處標線改善、8處實體交通紓解智慧系統、吉林街拓寬7米、增設3處跳蛙公車路線及設立36處Ubike站點。

另，也針對新巴士轉型規畫、金龍湖定位與未來發展、汐止火車站前廣場及周邊規畫、銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點等議題進行討論。

侯友宜表示，交通改善方面，目前除進行康寧街拓寬成雙向2車道工程，預計8月底完工外，新社后橋園道段道路北延，穿越高速公路至明峰街路段道路的工程也在今動土興建。

新北市交通局表示，康寧街國道南下增設匝道工程已獲央核定，此案正由高公局進行規畫設計及後續施工，預計5年完工。

完工後，基隆河北側車流使用匝道，不用再繞行至汐萬路、中正路、大同路、禮門街，並有效分流既有汐止交流道車流約27％車流量，改善汐止聯外交通情況。

針對金龍湖定位及發展，除了汰換、更新既有木棧道及環境維護工程外，侯友宜也指示相關局處，依地方共識保留既有生態及設施，朝生態休憩場域功能發展。

橋東里長陶威中也提出機車考照練習場需求，對此，交通局表示，此案已規畫興建收費停車場及機車考照練習場，其中，練習場已進行驗收會勘，預計今年3月底完工。

而收費停車場則已進行規畫設計作業，以及動工前得準備，預計今年4月開始動工。

新北市民政局長柯慶忠表示，108年行動治理里長提案，汐止區列管案件170件已解列111件，許多涉跨局處整合議題，也將持續加強聯繫，並找出最佳解決方式，滿足市民需求。

汐止 侯友宜

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