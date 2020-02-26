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金山獅頭山公園風景美 立委促修環山步道、改善公廁

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山獅頭山公園風景美，立委賴品妤促修環山步道、改善公廁。記者游明煌／翻攝
金山獅頭山公園風景美，立委賴品妤促修環山步道、改善公廁。記者游明煌／翻攝

新北市金山獅頭山公園三面環海，可一覽擁有金山八景美名的燭台雙嶼風光，吸引許多遊客前往，但相關硬體設施不足，公廁設施過少，尤其是女廁嚴重不足。立委賴品妤今天會同相關單位前往會勘，針對硬體設施優化，將觀光資源做整體的改善計畫，盡速修繕環山步道等。

賴品妤今天邀集交通部觀光局北觀處、新北市旅遊局、金山區公所與金山區磺港里長許明熙，一起來到金山獅頭山公園，針對硬體設施優化進行會勘，希望瞭解各單位的建議，並要求未來新北市政府和北觀處能針對當地觀光資源，做整體的改善計畫。

金山獅頭山公園三面環海，可一覽擁有「金山八景」美名的「燭台雙嶼」風光，雖然吸引許多遊客前往，但目前相關硬體設施仍嫌不足，讓地方民眾產生困擾，且也不利於觀光客的使用。公園原為軍事海防用地，現轉為觀光勝地，可在沿路上發現雕堡、砲台、坑道、營房等軍事遺留建築，吸引許多軍迷前來朝聖。

許明熙反映，獅頭山遊客雖多但公廁設施過少，尤其是女廁嚴重不足，遊客經常要至「承天宮」排隊上廁所，十分不方便，且獅頭山步道後半段，經常因大雨沖刷坍方後就封閉，也讓漁港觀光受到限制，期盼環山步道能夠盡速修繕。

另外，中角灣至磺港沙灘一帶被磺溪出海口一分為二，許里長也希望能在委員的協助下，未來爭取磺溪出海口景觀跨橋等重要建設，將中角灣與磺港的觀光串連起來。

賴品妤指出，獅頭山公廁不足問題已有多年，礙於獅頭山附近沒有足夠用地能夠興建公廁，未來將和承天宮廟方積極協調，擬定擴建承天宮廁所紓解遊客需求，而獅頭山公園環山步道，也會請新北市農業局先評估施工安全性及可行性，並要求其盡快擬定評估計畫書，後續再針對計畫書內容一同商討改善方針。

賴品妤表示，連結中角灣以及磺港的景觀跨橋工程，涉及多個中央與地方單位的土地所有權，未來也將協調各相關單位，盡快結合地方所需資源，促成景觀跨橋的興建，讓遊客未來可以更便利往返中角灣衝浪基地、磺港與獅頭山公園，讓金山地區的觀光資源，可以由點到面逐漸擴大和整合，帶動地方觀光產業繁榮發展。

金山獅頭山公園風景美，立委賴品妤促修環山步道、改善公廁。記者游明煌／翻攝
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金山獅頭山公園風景美，立委賴品妤促修環山步道、改善公廁。記者游明煌／翻攝
金山獅頭山公園風景美，立委賴品妤促修環山步道、改善公廁。記者游明煌／翻攝

金山 賴品妤

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