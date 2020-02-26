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分流汐止南北向車流 新社后橋園道地下道3年完工

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新社后橋園道地下道預計2023年4月底完工，可望舒緩南北向車流。記者胡瑞玲／攝影
新社后橋園道地下道預計2023年4月底完工，可望舒緩南北向車流。記者胡瑞玲／攝影

為改善汐止社後地區塞車問題，新北市政府除拓寬康寧街道路外，還進行「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路」新闢道路工程，分流中興路及附近交通車流，今由新北市長侯友宜主持開工典禮，預計2023年4月底完工，完工後可大幅減輕汐止居民塞車之苦。

社後地區受國道與基隆河等地形阻隔，南北向交通僅能仰賴中興路，每逢上下班尖峰時刻，雙向僅有各1車道的中興路，無法消化大量車流，造成鄰近交通大打結。

新北市新工處表示，「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路」工程延伸全台第1座「捷運共構橋」新社后橋路廊，採用「管冪工法」穿越高速公路下方，此工程也為捷運汐止民生線預留3座共構基座，減少未來二次施工，總警費高達15.3億，預計2023年4月底完工。

新工處指出，利用68支直徑80公分的鋼管推入高速公路路堤所形成的口字型外殼，再依序分段開挖、施作地下道箱涵結構，不僅能在施工期間，讓工區上方的國道一號保持暢通，也能讓周邊交通影響降到最低。

另外，鑑於汐止地區易積淹水情況，與新北市水利局研議後，將利用推管工作井開挖後的空間設置集水井，達到排水延時、減緩洪峰效果，不僅能改善積淹水困境，也能提供更安全通行環境。

侯友宜表示，此工程總經費達15.3億元，其中營建署出資4億元，完工後能有效轉移中興路車流量，並擴大未來將設置在同興路北側捷運汐民線SB12站的服務範圍。

工務局表示，為發展汐止地區交通路網，市府已陸續完成吉林街拓寬工程，解決道路狹窄、雙向會車問題，並與高公局協調，優先進行康寧街拓寬工程，預計今年8月完工。

不僅讓地方聯絡道路容納更多車流，以符合未來「國道1號汐止交流道增設南下入口匝道」的增設條件，也舒緩康寧街附近車流，並縮短民眾進入國道的路程。

新北市長侯友宜今前往汐止，主持新社后橋園道地下道開工典禮。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往汐止，主持新社后橋園道地下道開工典禮。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往汐止，主持新社后橋園道地下道開工典禮。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往汐止，主持新社后橋園道地下道開工典禮。記者胡瑞玲／攝影

汐止 國道

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