防疫從嚴 最快下周進出北市府大樓要量體溫

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府今下午召開疫情應變小組會議，會中決議，最快下周開始，進出北市府市政大樓的洽公民眾一律都要量體溫。北市府副市長黃珊珊表示，目前一天約有一萬多人次進出北市府，所以在考慮門禁的部分，要開始做體溫檢測，市府員工和一般洽公民眾分流進出的防疫措施。

黃珊珊表示，量測體溫相當耗費人力，所以不會再加派公務同仁做門禁體溫的人力，不過北市府目前有一台紅外線體溫量測儀器，以後民眾進來就會經過紅外線量測，市府員工則是刷卡進出，做好自主管理，相關動線配置好後，預計下個禮拜開始做管制。

至於是否會考慮設置第二辦公室？黃珊珊說，目前已要求各局處先想辦法找到他們自己的外部辦公室，例如財政局就可以去稅捐稽徵處，地政局有地政事務所；府級部分也希望有些分流，所以第二辦公室就是EOC(災害應變中心)。