立委促建磺溪出海口跨橋 北觀處：仍需評估
民進黨立委賴品妤今天至金山會勘，盼能促成新建磺溪出海口跨橋；北觀處則表示，跨海橋會規劃以構建北海岸自行車道為主題，但牽涉到保安林地解編，執行上較困難，仍需評估。
賴品妤上午至金山區會勘，針對獅頭山公園增建環山步道、公共廁所及新建磺溪出海口跨橋等3案，與相關單位進行評估。
賴品妤指出，磺溪出海口鄰近中角灣國際衝浪基地，若能在磺溪出海口搭建跨橋，就能讓遊客直達中角灣右岸；獅頭山環山步道坍方部分，則是會勘評估是否能重新連接，甚至通往底下的漁港以帶動地區觀光。
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處長張振乾表示，磺溪出海口跨橋牽涉到保安林地解編，執行上會比較困難，北觀處仍會規劃評估，希望以構建北海岸自行車道為主題，打造地方亮點。
獅頭山環山步道的部分，由於通往海邊的部分崩塌嚴重，考量安全起見，暫時不會施作工程。
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