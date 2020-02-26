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「水神」疑涉廣告不實 北市衛生局：全案調查中

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導

新冠肺炎疫情持續發燒，為了防堵疫情，旺旺集團旗下品牌「水神」次氯酸抗菌液，免費贈送全台民眾，吸引不少民眾、里長。不過食藥署近來卻接獲民眾投訴，質疑「水神」涉及廣告不實，全案也交由北市府衛生局進行調查。

對此，衛生局表示，13日接獲中央查獲旺旺水神官網，刊登「旺旺水神」抗菌液的廣告，內容提及「…燒傷或傷口引起皮膚炎、肺炎、心內膜炎、敗血症、壞死筋膜炎…女性陰道炎....糖尿病感染化膿性肝膿瘍、嚴重引發肺炎；尿路感染、菌血症...香港腳灰指甲...水痘...腸病毒...傷寒結膜炎...諾羅病毒...肺炎...敗血症」等詞句，涉及違反藥事法第69條「非本法所稱之藥物，不得為醫療效能之標示或宣傳」，遂通知業者到案說明並提供相關佐證文件，以釐清案情。

衛生局表示，如查有違反藥事法第69條之情事，將依同法第91條規定，開罰60萬元至2500萬元罰鍰；近日也接獲多起民眾反映類似產品廣告案件，皆錄案辦理，逐一調查。

衛生局表示，次氯酸水為弱酸性氧化劑，用於環境消毒，屬一般商品，業者可依產品效能進行標示或廣告，惟不得有誇大不實或涉及醫療效能情事，否則將有違反公平交易法或藥事法之虞，目前全案尚在調查中，並未要求產品停止使用。

衛生局表示，若民眾要進行環境消毒，可使用氧化劑、稀釋酸、氫氧化氨、氯離子等化學藥劑，或是已市售漂白水稀釋成0.1％濃度進行消毒作業。

衛生局 廣告不實 新冠肺炎

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