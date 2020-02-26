防新冠肺炎 蘆洲湧蓮寺進香活動喊停

蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌今天表示，基於新冠肺炎防疫需求及信眾安全，決定3月間3天2夜的南下進香活動及打齋等大型活動全喊停，未來活動將視疫情發展再決定。

新冠肺炎疫情持續，宮廟遶境與進香等大型活動是否舉辦成焦點。備受矚目的台中大甲鎮瀾宮今天表示將縮小規模繼續進行，白沙屯拱天宮則表示可能在3月1日做最後決定。

新北蘆洲湧蓮寺每年也有例行進香活動，陳宏昌表示，農曆2月19日是觀音聖誕紀念日，除了舉辦祝壽典禮外，往年也都會於農曆2月23至25日（國曆3月16日至18日）舉辦3天2夜的南下進香活動，每年約有10部遊覽車的數百名信眾隨行。

此外，湧蓮寺也會依往例於19日舉辦「打齋」活動，每年都吸引上千人參與活動。

他表示，新冠肺炎的疫情嚴重，未見趨緩，為了配合政府防疫及保護信眾安全，因此，他決定3月進香及「打齋」等大型活動全部停辦，至於3月以後的活動將視疫情發展再決定是否續辦。