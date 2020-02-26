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新北成立防疫志工隊 葉金川授課：志工可以安定人心
新北市今成立「防疫志工隊」，邀請抗SARS英雄前衛生署長葉金川等人為6百位志工教育訓練，新北市長侯友宜說，志工除了防疫宣導外，還有電話、視訊關懷以及防疫物資的整備，未來會繼續指導更多志工，讓防疫作戰全民動起來。
葉金川說，志工就是全民防疫，但不處理社區檢疫、隔離，培養志工可以讓周遭的人去影響，主要是安定人心，台灣現在做得很好，加上全民的配合，就可以對抗新冠肺炎。
侯友宜說，新北居家檢疫人數最高有5千多名、最低有2千多名，若從韓國回台可能又要增加，居家檢疫的數目其實隨著政府的防堵策略不斷的會作調整，會隨著疫情發展調整步伐，才能超前部署、戒慎恐懼、全面防堵。
新北社會局指出，新北有13萬4千多名志工，社福類的有4萬多名，面對新北市居家檢疫人口逐漸攀升，首波教育訓練以幹部為主，邀請專家學者教育訓練，希望志工充實防疫知能，加強自我防護後，能進入社區協助宣導，並協助電話關懷、物資整備、相關文書處理等。
侯友宜說，防疫要先從「堵」開始，堵不住就要「減災」，中央跟地方就是要並肩作戰，葉金川曾在中央當過署長，相信地方聽過去中央的經驗，就能把中央地方做得更緊密，相信疫情會做得更到位。
侯友宜說，當年在SARS期間大家都很感念、也很敬佩葉金川，葉金川在公衛領域是一個專家，透過經驗傳承來面對新冠肺炎，也提高社區感染的應變能力，讓防疫志工都有新的觀念。
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