柯文哲：520總統就職典禮在北流舉辦
台北市長柯文哲今天說，總統蔡英文520就職典禮將在南港台北流行音樂中心舉辦，不過，目前受新冠肺炎疫情影響，他不清楚會不會出現變數。
柯文哲上午出席「東區2.0新新公園水森活」啟用典禮，致詞時表示，自己在第一任期推西區門戶計畫，第二任期則是以東區門戶計畫為最大重點，並相信未來3年內，南港也是台北市變化最大所在。
他說，南港將成為台灣東北區的交通樞紐，因高鐵應該會從南港延伸到宜蘭，捷運板南線則會延伸到汐止，基隆輕軌也會在汐止銜接，從宜蘭到石門，進出都會經過南港。
柯文哲表示，南港還有國家生技園區、台北生技園區大樓，甚至還有台北流行音樂中心。柯文哲說，台北流行音樂中心將在6月正式開幕，而蔡總統的520就職典禮將在北流舉辦。
不過，他話鋒一轉，如今受新冠肺炎疫情影響，他也不清楚會不會出現變數。
柯文哲也接著說，南港的建築量體在未來3至5年會急遽增加，因此，北市府規劃時也一併將綠地納入考量，從南港公園、南興公園、玉成公園到新新公園，是南港地區的空中步道。
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