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舊台南市議會規畫作圖書館 受難家屬提案設228紀念館

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
今年是228事件73周年，台南多名受難者家屬及民意代表今天開記者會，建議在228遺址、舊台南市議會成立「台南228紀念館」。記者鄭維真／攝影
今年是228事件73周年，台南多名受難者家屬及民意代表今天開記者會，建議在228遺址、舊台南市議會成立「台南228紀念館」。記者鄭維真／攝影

今年是228事件73周年，台南多名受難者家屬及民意代表今天開記者會，建議在228遺址、舊台南市議會成立「台南228紀念館」，受難者王育霖檢察官長子王克雄說，希望藉此作為轉型正義的指標、台灣歷史教育的場所以及觀光景點。

台南市文化局表示，市府已在2018年8月2日展開舊台南市議會的建築物整體修復工程，今年底會完成空間規畫設計，原本打算未來作為中西區新圖書館並融入台南228史料專區，成為圖書館的發展特色，預計2022年啟用。

民進黨台南市議員李啟維、沈震東、蔡筱薇今天與多名228事件受難者家屬開記者會，提案在舊台南市議會成立「台南228紀念館」。

王克雄說，受難者的冤屈已獲政府公開平反，但仍有一些受難者的生平事蹟與受害過程並未釐清，他們的犧牲不能被遺忘，但若要設立受難者個人的紀念館不容易，因經營費用高，參觀的人也有限，身為民主聖地的台南市有必要成立「台南228紀念館」，讓民眾能深入了解事件的過程，作為轉型正義的指標。

王克雄認為，湯德章紀念公園旁邊的舊台南市議會是台南市古蹟，也是228遺址，當年湯德章、蔡丁贊等市參議員在此被捕，該228遺址應保留來紀念此事件。市府現在預計將舊台南市議會作為中西區圖書館，但觀光客不會去圖書館，應該成立「228紀念館」，內含圖書館，一方面讓歷史的人地事連成一貫，另方面可服務市民。

對於今天的記者會，文化局專委陳修程回應說，感謝大家對228事件的關心，文化局將再開會討論，充分研究及規畫，盡快向大家報告結果。

受難者 紀念館 圖書館

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