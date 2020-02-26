十三行博物館 首度展出夜光杯

唐代詩人王翰涼州詞名句「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催」，令人好奇的是在黑夜中泛著光澤的夜光杯。新北市政府文化局所屬十三行博物館，正展出亞洲酒文化特展，展示近70件亞洲特色酒器，其中被稱為夜光杯的玻璃高足杯，十分有特色，歡迎民眾前來參觀。

新北市文化局長龔雅雯表示，合作進而整合資源，是推動文化的利器，十三行博物館與國立歷史博物館共同推出亞洲酒文化特展，精選展出台灣、中國大陸、日本、韓國、越南等地酒器及文物近70件，帶領民眾認識東亞飲酒文化與中西交流的歷史脈絡，品味酒器細緻的工藝與巧思，以及台灣在亞洲文化交流中扮演的關鍵地位。

亞洲酒文化特展自開展以來，深受民眾喜愛，其中被稱為夜光杯的玻璃高足杯，更是亮點之一。唐代與亞洲各國交流頻繁，陶瓷工藝與西亞地區金屬器、玻璃器物質文化多有交流，唐詩中的葡萄美酒夜光杯，可能源於亞洲西部的玻璃杯。玻璃高足杯器身透明中略帶淺黃色，造型優美，在燈光下透著光澤，可由其一探唐人的飲酒美學。

館長陳春蘭表示，為了讓觀眾用五感感受亞洲酒文化的魅力，亞洲酒文化特展運用多項多媒體的互動裝置設計，打造大型投影酒桶、酒池、酒瀑等，呈現古今融合的酒吧氛圍。

亞洲酒文化特展即日起至6月21日，在十三行博物館第一特展室展出，古早人啤酒在十三行文化商店限量販售。更多資訊請上十三行官網或粉絲專頁查詢。

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