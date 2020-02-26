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台東消防局防疫演練 饒慶鈴：民眾如實報旅遊及接觸史

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
台東縣消防局加強第一線救護人員防疫作為，今天舉行防疫演練，縣長饒慶鈴（左三）主持視察。圖／台東縣政府提供
台東縣消防局加強第一線救護人員防疫作為，今天舉行防疫演練，縣長饒慶鈴（左三）主持視察。圖／台東縣政府提供

新型冠狀病毒疫情威脅不斷，台東縣消防局加強第一線救護人員防疫作為，今天舉行防疫演練，縣長饒慶鈴主持視察。她呼籲民眾一定如實告知救護人員旅遊史及接觸史。

饒慶鈴表示，民眾打電話請求救護車時，對於救護人員詢問旅遊史及接觸史資訊，要如實告知，讓救護人員做好萬全準備，未來若疫情進一步擴大，消防局將於各大隊成立專責隊因應。

今天上午饒慶鈴由消防局長管建興、秘書林建誠、消防局醫療指導醫師鄭宏熙陪同下，聽取工作報告，以及觀看防疫措施演練。

防疫流程從消防局受理救護案件開始，必須詢問病患身體狀況，例如有無發燒、呼吸道症狀及感染風險TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及周遭是否有人類似症狀）。

出勤救護人員只要接獲疑似案件，必須穿戴完整個人防護裝備，包括N95口罩、防水隔離衣、護目鏡及手套PPE，送醫返隊後，救護車也務必確實完成除污工作。

出勤救護人員只要接獲新型冠狀病毒疑似案件，必須穿戴完整個人防護裝備。圖／台東縣政府提供
出勤救護人員只要接獲新型冠狀病毒疑似案件，必須穿戴完整個人防護裝備。圖／台東縣政府提供

饒慶鈴 疫情 救護車

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