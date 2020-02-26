免去傳統市場人擠人 新北推「數位化」平台買菜打9折

新北市政府推動傳統市場數位化，透過建置「來新北逛菜市」網路購物平台，讓民眾免去市場人擠人及手提大包小包的窘境，動動手指就能輕鬆買菜。新北市市場處表示，即日起至3月31日到平台的優惠專區，商品全部9折，單筆消費滿千還可獲得精美禮品，在家就能逛遍新北各大傳統市場。

市場處表示，因應消費型態改變，市府輔導攤商及市場擴展銷售管道及改變行銷手法，更透過建置「來新北逛菜市」網路購物平台，讓民眾不用去市場人擠人，動動手指就能輕鬆買菜，期待能為傳統市場吸引更多消費族群。

汐止金龍市場自治會長劉定煌表示，金龍市場獲得2019年度經濟部品牌市集認證，擁有豐富生鮮魚肉蔬菜，為了打破傳統市場的族群界線，經由市府輔導建置專屬線上商店，搭配地區物流，配送範圍包含汐止、南港及內湖區，讓民眾不用到菜市場，就可以直接買到熟悉攤商的生鮮好菜。

市場處長盛筱蓉指出，傳統市場建置網路商店，不僅增加市場攤商販售通路，擴增各地客源、建立專屬品牌，同時藉此提升市場曝光度及攤商知名度，吸引更多民眾進入市場購物；從今起至3月底推出專區9折優惠，單筆消費滿千還送杜鵑花陶瓷杯墊，活動詳情可洽「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/ntpcemarket/。