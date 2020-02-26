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二度違反居家檢疫 北市罰5萬並強制送檢疫所

中央社 / 台北26日電

北市衛生局今天表示，一名因擅自外出遭罰過的居家檢疫者，再度違反規定，再處新台幣5萬元罰鍰，並強制移送集中檢疫場所安置。而截至25日止，衛生局共罰66人。

疾病管制科長余燦華表示，二度違反居家檢疫的民眾13日入境台灣，檢疫期間為13日至27日，20日因擅自外出遭罰1萬元，24日再度擅自外出，由里幹事人員協同警察現場訪查發現而通報裁處，當日也立刻強制移送至集中檢疫場所安置。

台北市衛生局資料顯示，至今共有66人次違反居家檢疫、居家隔離規定挨罰，其中，違反居家檢疫者分別有60人挨罰1萬元、1人挨罰1萬元與5萬元、4人挨罰7萬元；違反居家隔離規定者挨罰6萬元有1人。

另外，防疫計程車於今天上線，居家隔離或檢疫者若有慢性疾病，可採遠距醫療方式看診，再由家屬或代理人前往醫院掛號及領藥；若仍有就醫需求，則可撥打衛生局防疫專線，由專線人員協助安排防疫計程車就醫。

余燦華表示，衛生局指定17家醫院為台北市居家隔離或檢疫者就醫指定醫院，提供民眾通訊診察服務。

17家醫院為北榮、振興、新光、台大、國泰、萬芳、北醫、三總松山分院、台安、長庚、內湖三總、馬偕及台北市連聯合醫院陽明院區、中興院區、和平院區、仁愛院區、忠孝院區。

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