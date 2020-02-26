新冠肺炎疫情持續 侯友宜：短期禁辦畢業旅行

因應新冠肺炎疫情持續，新北市長侯友宜今天下令新北市各級學校短期內取消畢業旅行，避免群聚感染。教育局表示，會要求各校暫緩，除非向教育局報准，否則原則短期禁止辦畢旅。

新北市長侯友宜今天主持市政會議，會中持續強調要求民眾在密閉空間的室內、捷運等大眾運輸工具，一定要戴口罩。

侯友宜說，疫情剛開始之際就依照中央的防疫規範宣導戴口罩，當時，雖然有不同的聲音，但他依舊堅持除非通風良好的戶外，在密閉空間一定要戴口罩。他強調，「當時沒有這樣做，可能現在的情況會不一樣」。

侯友宜表示，新北市府與中央一條心，台北市與新北市等共同生活圈更必須要一起合作，物資與防疫要相互支援與求助，新北已經從防疫圍堵的策略前進為減災，做好長期抗戰的準備。

侯友宜說，大型集會與宮廟活動，如果有密集與長時間接觸的狀況就必須取消，新北的畢業旅行也要取消，大眾運輸也要加強消毒，補習班與課後安親班更是強制要求師生需要戴口罩。

市府教育局長張明文接受中央社記者訪問時表示，為保護孩子，因此安親班等補教業者比照學校的防疫作為。至於國中小學的畢業旅行大多是在9月以後， 高中的畢業旅行也請暫時停止。

張明文說，畢業旅行是孩子人生重要的活動，也牽涉到學校與旅行業者之間的合約，需要與廠商協商。原則上，不辦畢業旅行，有特殊狀況必須原則上不支持，也希望師生與家長有共識，一起防疫。

教育局因應疫情發展的變化，改變模範生表揚的方式。隨疫情發展，短期內禁止舉辦畢業旅行，也會與學校充分溝通。