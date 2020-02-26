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台南環保局長假日騎機車巡邏 找問題展現行動力

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局長謝世傑親上第一線，指導清潔隊員口罩的正確戴法。圖／台南市環保局提供
台南市環保局長謝世傑親上第一線，指導清潔隊員口罩的正確戴法。圖／台南市環保局提供

剛上任的台南市環保局長謝世傑認為市容清潔是環保首要工作，騎機車到車流量多的道路，以及鄉間小道，了解道路清潔情形；他也發現部分掃街車可能沒有做好維護，一邊清潔卻落葉四飄，要求改善，讓市民有感。

台南市長黃偉哲相當關心疫情期間清潔隊員的工作安全防護是否足夠，謝世傑一上任後就前往區隊轉達市長關心，更親上掃街車，隨車了解掃街車的行駛速度及問題，使市容能隨時抱持乾淨無虞的狀態。

市容是城市的門面，唯有環境整潔，市民才有感，也才能吸引旅人到台南。安南區濱海公路及部分聯絡道路車流量大，為了解道路是否整潔，謝世傑上周六私下騎機車巡邏，除了找出問題並改善，也讓市民更有感。

謝世傑也發現人工掃街、機器掃街都有待改進處，如掃街車在掃街時，可能是掃刀沒有做好維護，或是方式不對，會出現邊掃，但落葉、塵土邊飛揚情形，立即指示找出問題並改善。

謝世傑也強調紀律與賞罰，工作態度及服務精神優秀的清潔隊員將提報績優隊員，若線上隊員在上班時間賭博、喝酒，一經查獲，正式隊員降為臨時清潔工；臨時清潔工如有上述情形，除記過外，並將升正式隊員的排名調至最後，同時班內發生前述情形，班長督導不周改調隊員，重選班長，他要求環保同仁上緊發條，成為一個有紀律且高效率的環保服務團隊。

清潔隊員 賭博

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