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新北居家檢疫 停車費、罰單可延15天

聯合報 / 記者張曼蘋／新北報導
新北市府考量到居家隔離和居家檢疫者，無法外出繳納違規罰單或路邊停車費，可申請展延停車費及違規罰單繳費期限15天。 圖／新北市交通局提供
新北市府考量到居家隔離和居家檢疫者，無法外出繳納違規罰單或路邊停車費，可申請展延停車費及違規罰單繳費期限15天。 圖／新北市交通局提供

新冠肺炎疫情持續，新北市政府統計，轄內居家檢疫者累計約5500人，考量到居家隔離和居家檢疫者，無法外出繳納交通違規罰單或路邊停車費，新北市交通局除提供停車費多元繳費管道，可利用行動支付繳納路邊停車費外，也提供民眾申請展延停車費及違規罰單繳費期限15天。

新北市交通事件裁決處長李忠台表示，為讓民眾安心在家健康管理，交通違規受處分人，可憑違規罰單單號及身分證字號等基本資料，郵寄或線上申請違規罰單繳費期限展延，經新北市裁決處向衛生局、民政局核對資料後，就會給予15天寬限期。

裁決處表示，如居家檢疫或居家隔離者無法於期限內繳納新北市路邊停車費、辦理身障銷單，也可以郵寄或撥打1999、免付費電話服務專線（0800007550），或透過市長信箱提供車號（車種）及身分證字號等，申請繳費期限展延，由交通局與衛生、民政等主管機關核對資料，給予延長15天期限。

裁決處指出，車主收到催繳單，繳費期限內為隔離期間，也可申請撤銷工本費，民眾若有相關疑問，可撥打裁決處電話（02）89786101轉9查詢；若有應到案處所為新北市裁決處的交通違規案件，也可申請展延到案期限15天。

新北市交通局提醒，民眾路邊停車費可利用停車大聲公、街口支付、車麻吉、Pi行動錢包、歐付寶、一卡通、橘子支付、萬付通及遠傳電信等9家行動支付App，以及全國繳費網線上直接查詢繳費，不用出門即可完成。

罰單 居家檢疫

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