新北45生在校量體溫才發燒 留隔離室由家長帶回就醫

今高中以下各級學校開學，新北市不包含私幼有40萬6828名學生。因應新冠肺炎防疫，實施在家、校門口及中午量體溫，新北今有228名學生發燒請假，在學校量體溫發現發燒有45人，依照標準程序帶到隔離間，再由家長帶回就醫。

另外，截至目前有221名學生仍滯留陸港澳，包含滯留湖北省，學生因居家隔離或居家檢疫不能到校有122人。由於陸港澳尚未開學或因故無法返回陸港澳學校就學，新北市統計在轄內國中小隨班附讀有62名，辦理正式轉學有141名。

國中小學生轉學較無困難，依據國民教育法等相關規定，學校可採認足以佐證現在年級的相關文件，或進行施測，就可以編入適當年級。

高中則依志願序、設籍行政區及先後順序辦理分發安置，2月26日晚上8點後在中和高中學校校網首頁公告申請通過「隨班附讀」安置名單。「隨班附讀」學生，在3月2日上午8點至附讀學校辦理報到。