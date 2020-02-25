永成戲院回味老電影「再見台北」 文夏四姐妹隨片登台

配合文化部推動地方影視音體驗及聚落發展計畫，台南市政府文化局去年開始在鹽水永成戲院辦理《寶島歌人會》資深藝人講唱會系列，獲得熱烈迴響，今年首波主打將帶大家重溫一線歌手「隨片登台」的熱鬧榮景，2月29日播放文夏四姐妹主演的台語電影《再見台北》，並邀請文夏四姐妹隨片登台。

文化局表示，60年代，全台掀起一陣文夏台語歌旋風，電影公司抓準時機推出「阿文哥流浪故事」系列，本片為該系列最終章，也是該系列十部作品中如今僅存的一部，由寶島歌王文夏編劇、主演、填詞、主唱。文夏得意門生「文夏四姊妹」也在片中引吭高歌。

文化局指出，當時台灣的電影產業有名正言順的置入性行銷手法，隨片登台是指電影片中的男女主角或演出人員，在電影上映的同時，現身在電影院和觀眾見面。由於當時的台語流行歌曲相當受到歡迎，電影公司也開始嘗試將台語歌曲結合電影來創作，邀來知名的台語歌星主演，並搭配主演歌手隨片登台的宣傳手法，以吸引更多的歌迷可以買票進戲院看電影，此舉既能滿足歌迷可以親近偶像的機會，同時還可以順勢拉抬電影的票房，是一舉兩得的雙贏策略。

文化局楊馥菱科長表示，《寶島歌人會經典電影隨片登台系列》將重現老戲院當年紅極一時的隨片登台，回溯台灣6、70年代台語片黃金時期，由國家電影中心提供典藏黑白台語電影，在永成戲院播放並邀請片中藝人隨片登台，演唱至今仍流行的台語老歌主題曲，讓觀眾彷彿走入時光隧道，重返過去陪伴著我們走過青春的歲月。

除了《再見台北》之外，文化局也安排了三部懷念的台語電影，包括3月14日《舊情綿綿》VS洪榮良，3月28日《星夜離別》VS劉福助、4月18日《張帝找阿珠》VS林松義。

1962年洪一峰主演的《舊情綿綿》，是因為洪一峰1959年推出的《舊情綿綿》歌曲相當轟動，導演特為洪一峰量身訂製的台語文藝電影，另在片中穿插了將近十首流行名曲，電影上映之後寫下了相當驚人的賣座紀錄。

1969年由楊小萍、劉福助主演的《星夜離別》，是一部經典黑白台語電影愛情文藝片，其同名主題曲至今仍有多人傳唱。1968 年《張帝找阿珠》，由楊麗花、張帝、林松義、康丁主演。急智歌王張帝與歌仔戲國寶楊麗花的絕妙組合，在影片中也有精彩的歌曲對唱。