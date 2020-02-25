這尊廣澤尊王約成年人身高 使用1噸陶土泥塑而成

台南市安平區威鎮堂廟內有尊保安廣澤尊王神像，看起來跟一般神像沒什麼不同，但人一站在旁邊，馬上就能看出這尊神像竟然跟成年人差不多高，令人嘆為觀止，威鎮堂表示，依廣澤尊王指示，專程前往大陸取土後返台，結合台灣陶土泥塑，約用了1噸陶土泥塑而成，成為信徒口中的熱門話題。

安平威鎮堂奉祀的廣澤尊王有一段故事，廟方人員於安平三鯤鯓海岸拾獲神尊，經整修後迎回奉祀，起初供祀在貨車上後，移至竹寮工廠內，1999年立堂升匾，遷至州平二街立廟。神明靈驗，信徒廣增，所以另蓋新廟遷至世平五街，也因為尺寸之大及前往大陸取土的特殊經歷，為信眾所津津樂道。

威鎭堂副堂主陳奕榕說，當年依廣澤尊王指示，至大陸安溪及泉州詩山鳳山寺等地取土後，返回台灣，經舉行泥塑儀式後，結合台灣陶土進行泥塑；這尊廣澤尊王神像，看起來跟一般神像沒什麼不同，但人一站在旁邊，馬上就能看出這尊神像竟然跟成年人差不多高。