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防疫作戰 北市和平院區必要時全院清空專治新冠肺炎
新冠肺炎疫情持續升溫，北市府因應疫情發展，每周定期召開至少三次疫情應變小組會議，近期更針對疫情做過兵推，各局處提出「超前部署」方案，會中也拍板定案，只要爆發社區感染，北市聯合醫院和平婦幼院區將全院清空，收治新冠肺炎確診病患。
市府幕僚表示，隨著疫情越來越嚴峻，日前也在盤點備援隔離、檢疫場所的規畫，預計將以公部門的閒置資產為主，一旦爆發嚴重社區感染，與確診病例接觸的民眾，就會在隔離、檢疫場所進行14天的隔離。
過去SARS爆發時，聯合醫院和平婦幼院區隨即將院區7至9樓，共120床做為隔離病房，專門照顧染病民眾，不過事隔近20年，負壓隔離病房改設在9樓，目前7、8樓作為一般病房使用，聯合醫院更在2018年時，斥資1億元全新整修負壓隔離病房。
衛生局表示，目前和平婦幼院區總計29床負壓隔離病床，每小時最高可達12次換氣，且病房排出的氣體會透過三層濾網過濾，若病人、護理師進出病房，必須經過10道關卡，防止疫情向外擴散，護理師還可與病患進行視訊，病人情況。
衛生局表示，除了和平婦幼院區外，北市包括台大、北醫、北榮、馬偕、三總、國泰等14家指定隔離醫院，都設有負壓隔離病床，各院區對於人力調派、個案轉院機制都有規畫。
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