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228連假首日 新北市醫院開診資訊看這裡

聯合報 / 記者張曼蘋／新北即時報導
228連假將至，連假第一天大部分醫院休診，新北市的衛生福利部台北醫院、輔大醫院及耕莘醫院等，上午仍維持正常開診或部分門診，瑞芳礦工醫院更提供全日門診服務。圖／新北市衛生局提供
228連假將至，連假第一天大部分醫院休診，新北市的衛生福利部台北醫院、輔大醫院及耕莘醫院等，上午仍維持正常開診或部分門診，瑞芳礦工醫院更提供全日門診服務。圖／新北市衛生局提供

228連假將至，28日大部分醫院休診，新北市的衛生福利部台北醫院、輔大醫院及耕莘醫院等，上午仍維持正常開診或部分門診，瑞芳礦工醫院更提供全日門診服務，至於29日新北市多數醫院則恢復為平時周六門診時段。

新北市衛生局表示，連假首日醫院開診情形包括，衛生福利部樂生療養院上午正常門診；衛生福利部台北醫院上午心臟內科、胸腔內科、耳鼻喉科有門診；輔大醫院上午內科1診、外科1診；瑞芳礦工醫院全日開診；仁愛醫院上午內科、外科、家醫科有門診；耕莘醫院上午內科2診、外科1診、婦產科1診、小兒科1診、骨科1診；耕莘醫院安康院區上午內科1診、外科1診、骨科1診。

衛生局提醒，連假出遊記得做好個人衛生防護措施，出入人潮擁擠場所時戴口罩，並以正確方式勤洗手，避免以手揉眼、口、鼻等動作，若有身體不適如發燒或呼吸道症狀，可撥打疾管署防疫專線1922或衛生局24小時通報專線（02）2258-6923，並依指示戴口罩盡快就醫。

衛生局指出，就醫時務必主動告知發病前14日的旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚；如因突發急重症需就醫，新北市各急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供民眾就醫參考。

衛生局 台北醫院

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