酒精助防疫 新北市議員分送給16間學校

全民防疫，地方業者送了共五百公升的酒精給市議員張錦豪，趁著開學第一天，市議員張錦豪也親自送到各校園，讓學生可以用來擦拭門把、消毒環境，協助學校做好防疫工作。

市議員張錦豪表示，這次送給錦豪大概有500公升的酒精，是由遠雄文教基金會跟勝口味麵線提供，來送給汐止在地學校，現在開學了，校園防疫工作也很重要，所以，就趕緊將酒精進行分送。

崇德國小校長李顯鎮指出，我們防疫工作，在開學就準備了不少防疫措施，包含準備防疫物資、各項衛教宣導，今天開學也在校門口為學生量測體溫，家長也都非常的配合，也特別謝謝張錦豪議員致贈我們酒精，讓學生可以用來擦拭門把、桌椅、以及乾洗手。

張錦豪說，這時候防疫物資非常重要，感謝地方業者捐贈，目前已經送到汐止區16間學校，新型肺炎，協助學校做好防疫工作，為學童健康把關。