關懷居家檢疫者 瑞芳公所助用餐等服務
為響應新北市政府推行的居家檢疫者關懷政策，瑞芳區公所成立了居家檢疫關懷中心，發放來自中央配發的「安心宅關懷包」，包含14天檢疫期間專用的口罩及影音平台提供的免費追劇序號，並也協助其就醫、用餐、垃圾清運等服務，照顧檢疫者起居。
所謂居家檢疫者，便是曾造訪中港澳韓等地區，因檢驗為陰性而列為14天被動監測的民眾，名單由中央交由地方公所、里幹事做關懷，並全程保密，希望響應政府的貼心服務，讓民眾雖然不得外出，仍方便三餐起居。
瑞芳區公所目前成立居家檢疫關懷中心，與各里辦公室開始協助發放「安心宅關懷包」，不僅有14天份的口罩，裡頭的衛教資訊還能連結到動健康app，及自我健康管理等網站，邀請居家檢疫民眾能時時注意身體狀況，有需要也隨時可通報公家單位申請協助。
瑞芳區長王坤南表示，為了盡可能避免社區傳播，居家檢疫民眾需要多加配合，14天過後便能恢復正常出入，也希望週遭民眾不用過度恐慌，彼此做好自身防疫，勤洗手，少去人多的密閉場所，才能遠離流行病毒。
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