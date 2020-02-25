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新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

法鼓山、 靈鷲山活動課程紛暫停或取消 啟動防疫措施

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
靈鷲山佛教教團3月份暫停大型法會，啟動各項防疫措施。圖／靈鷲山提供
靈鷲山佛教教團3月份暫停大型法會，啟動各項防疫措施。圖／靈鷲山提供

國內大型佛教團體因為新冠肺炎影響，已紛紛將大型活動取消或轉型，位北海岸及東北角的法鼓山、 靈鷲山，都公告暫停、延期、取消大型活動、共修課程等，啟動防疫措施。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動是否要因疫情取消成話題，國內大型佛教團體則已紛紛將大型活動取消或轉型。慈濟基金會2月1日起至3月底取消或延期所有大型活動，法鼓山也宣布所有活動即日起暫停至4月5日，佛光山從前天起將大型活動都轉型為線上進行。

靈鷲山佛教教團3月份暫停大型法會，啟動各項防疫措施，3月3日起，靈鷲山各講堂也開放民眾請領開山住持心道法師加持的「安心御守」內有迷你版「楞嚴咒」、五輪塔三寶印蓋的平安章，數量有限，請民眾先打電話詢問，以免向隅

3月份靈鷲山全球各據點舉辦的共修、課程等活動更改舉辦模式，或延期、取消，詳細各項活動資訊，請密切關注靈鷲山官方網站https://www.093.org.tw/的公告。

總本山上、下院3月暫不受理團體參訪，亦不提供餐飲、住宿等服務；各講堂據點皆定時清潔消毒，並持續提供信眾各項服務，若要禮佛參拜者，可安心前往。欲前往者，敬請配合配戴口罩、量體溫、酒精消毒等。

心道法師呼籲，讓我們以善心善念防疫，祝福大家都能平安健康，呼籲大家多吃蔬菜造善業，正念齊心回向，疫情早日消弭。

法鼓山也公告，為顧及民眾健康安全，各體系所有活動、課程、共修，將持續暫停至4月5日。台中及台北兩地預計舉辦的寶雲寺梁皇寶懺法會、安和分院清明報恩地藏法會，皆改以網路共修方式進行，並提供民眾填寫雲端祈福及超薦。安和分院及香港道場平日共修活動亦有線上直播，歡迎民眾精進共修。

信眾教育院所開設的佛學班、禪學班，5月底前的課程也宣布暫停；其他如福田班、快樂學佛人及經典共修之停課詳情，請至法鼓山全球資訊網查詢（ https://www.ddm.org.tw/ ）。

法鼓山表示，各分寺院現仍開放參訪、禮佛，請民眾務必配合消毒、戴口罩等防疫措施；但為顧及民眾衛生安全，各分寺院對外暫不提供餐飲。

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