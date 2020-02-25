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新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

新北中運田徑賽 取消開閉幕典禮3天就比完

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
因應新冠肺炎疫情升溫，新北市教育局「109年中等學校運動會田徑賽事」原本昨天就是開幕，但教育局取消今年開、閉幕典禮，因此將原本4天活動，精簡成今起至27日在板橋第一運動場舉行。圖／新北市教育局提供
因應新冠肺炎疫情升溫，新北市教育局「109年中等學校運動會田徑賽事」原本昨天就是開幕，但教育局取消今年開、閉幕典禮，因此將原本4天活動，精簡成今起至27日在板橋第一運動場舉行。圖／新北市教育局提供

因應新冠肺炎疫情升溫，新北市教育局「109年中等學校運動會田徑賽事」原本昨天就是開幕，但教育局取消今年開、閉幕典禮，因此將原本4天活動，精簡成今起至27日在板橋第一運動場舉行。

體育及衛生教育科表示，因為取消開、閉幕式，因此4天活動精簡成3天。各校各隊進場前應繳交當日體溫量測表，不僅出隊前量體溫，賽會入口也會量體溫，並請各隊帶隊人員密切關注選手健康。

大會這次也採用紅外線熱像測溫儀，賽會場地只開放單一出入口，由測溫儀對進場人員進行體溫篩檢，以利快速進場不延遲賽會，若溫度高於37.5度C，將以耳溫槍進行複測，耳溫大於38度C則為發燒。有發燒、有呼吸道感染症狀的人員不得入場及參賽，並應立即就醫。

體教科表示，大會不僅場地環境完成清潔及消毒，提供足量肥皂及洗手乳，鼓勵勤洗手，也請各隊所有人員自行準備備用口罩。各校各隊單位報到時，以團隊共同進入為限，且須有帶隊人員同行，大會安排救護車及醫護人員待命，並已設有隔離空間。

109年全國中等學校運動會將在4月18至23日在屏東縣舉行，共有田徑及游泳等18種類賽事，新北市除田徑種類外，2月22日已完成其他種類代表隊選拔或遴選。

發燒 教育局 新冠肺炎

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