三重和平陸橋成治安死角 地方要求拆除

現代人過馬路，都會選擇平坦的斑馬線，即使冒險穿越馬路，也不願意走有階梯的陸橋。新北市三重區橫跨忠孝路、連接228公園的和平陸橋，因為使用率低且影響景觀及治安，附近里民及市議員李坤城都認為應該拆除。

三重區培德里里長謝蕙鎂表示，我從第一任就開始觀察，因天橋太靠近住戶容易遭小偷，後來天橋上也發生事故，覺得拆掉會比較安全。

三重區立德里里長周宗輝指出，我們觀察這幾個月來，其實民眾都偏向走斑馬線，所以天橋拆除，應該不會有過馬路不安全的問題。

而位於自強路與忠孝路口的自強陸橋，也因為使用率低等問題，將於3月底進行拆除。市議員李坤城會勘時，要求養工處在拆完自強陸橋後，接續拆除和平陸橋，讓228公園的活動空間更寬廣。

新北市議員李坤城表示，前面的自強陸橋3月底排拆，希望養工處能接續拆除和平陸橋，並於上半年內完成，拆完天橋後多出來的面積，將請養工處和景觀處規劃，讓里民有更寬廣的活動空間。

另外，針對停車位不足的問題，李坤城希望228公園未來也能興建地下停車場，讓附近居民不用再為停車問題而煩惱。