防疫養成習慣 三芝國中大掃除遠離病毒

開學日延後兩週，今(25)日上課日，學生都先行量測體溫才能進校門，三芝區長林慶豐也到區內各校巡視防疫工作，看看體溫量測動線以及教室空氣是否流通，逐項檢視校園的防災情形，三芝國中讓學生進班第一件事就是教室大掃除，讓學習環境保持清潔，要遠離病毒。

三芝國中校長黃中良說，學校除了體溫量測，也透過教職員的叮嚀，提醒學生自我防護提升免疫力的重要，保持手部、環境的清潔更是不可或缺，希望藉由到校的清掃養成學生維護整潔的好習慣

三芝區長林慶豐指出，防疫的工作不能只靠公部門的宣導與預防，區長也相當感謝教職員、志工還有家長的共同努力，讓校園的防疫工作做得確實，也期待透過校園的防疫工作，要為孩子們建立安全的學習環境，養成良好衛生習慣、落實健康自主管理，每一個環節、防護都要做到滴水不漏，藉此保護學子也保護教職員，讓家長放心、師生們也都可以更安心。