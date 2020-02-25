企業捐消毒隨身瓶 幫助新店國小防疫

為防堵新冠肺炎病毒，學校都繃緊神經，防疫工作力求做到萬無一失，為守護學校師生健康，一家民間企業捐贈了800瓶酒精消毒隨身瓶給新店國小，新北市議員金中玉就肯定企業的善心，也希望每位小朋友都能記住多消毒、勤洗手，做好防疫工作。

這家企業公司本身是以美妝銷售為主，在疫情爆發時，發現了這種隨身筆管式的分裝瓶，所以秉持回饋社會的精神，將隨身瓶填裝75%酒精，再捐贈給學校、社區等單位。

新店國小校長許德田表示，非常感謝企業的捐贈，協助校園防疫，學校也會做好各項防疫措施，提供學生安全無虞的學習環境。

捐贈消毒隨身瓶的業者表示，新冠肺炎疫情來勢洶洶，唯有做好萬全防護，才能防止疫情擴大，也希望透過這小小一瓶消毒酒精，讓每一位師生都能保護自己，也保護他人，大家共同為防疫工作盡一份心力。