疫情影響 新北松年、婦女、樂活大學延後一個月開課

新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，已出現家族群聚感染案例，新北市社會局今天宣布松年大學、婦女大學和樂活大學近千班延後開課到3月底，4月再視疫情控制情況而定，總計影響近4萬人。

新北市松年大學有970班，分春秋2季招生，每班至少30人才開課，每年上課近4萬多人次；婦女和樂活大學也有近40班。

新北市政府社會局表示，松年大學專為年滿58歲開辦課程，婦女大學則為婦女設計，樂活則是為身心障礙者規畫，多年來都受到市民喜愛，春季班各班均已報名截止，原訂3月初開課，但如今考量疫情影響，決定延後開課，原已報名參加的民眾如有任何問題，可和承辦單位洽詢。

社會局表示，延後開課期間，各承辦單位可趁機加強內務防疫整理，包含學習環境、課桌椅、教學器材等，用酒精或漂白水擦拭消毒，等疫情緩解就能立即開課，保護學員身體健康。