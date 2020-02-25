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新冠肺炎防疫 松山慈祐宮取消北港赴會活動

中央社 / 台北25日電

大甲媽祖遶境照常舉行，引發熱議。松山慈祐宮則張貼公告，表示為防範新冠肺炎疫情擴大，經請示媽祖後，取消今年北港赴會活動。

松山慈祐宮公告，為防範新冠肺炎疫情擴大，經請示媽祖後，北港赴會活動取消，民眾可持收據與證件，在上班時間（每天上午9時至下午5時）至慈祐宮辦公室辦理退費。

民進黨立委王定宇稍早在臉書貼出慈祐宮宣布取消北港赴會活動公告，稱讚慈祐宮處理方式非常好，「請示媽祖、取消活動，兼顧信仰和防疫，不是被強制取消，而是神、人的需求都尊重！」

慈祐宮董事長陳玉峰表示，北港赴會活動原訂於21日（農曆正月28日）舉行，受疫情影響取消，改在18日至20日舉辦「護國禳瘟清醮法會」，包括慈祐宮媽祖在內，彰化南瑤宮、鹿港天后宮、新港奉天宮、北港朝天宮、西螺福興宮以及大甲鎮瀾宮「六大媽祖」也齊聚一堂。

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在3月19日起駕，為期9天8夜，全程340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義，每年吸引大批信徒跟隨，不過，有醫生、網友認為，今年因新冠肺炎疫情，應暫停舉辦；曾參與抗煞的葉金川、病毒專家施信如也建議延期或停辦。

松山慈祐宮 大甲媽祖 北港朝天宮

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