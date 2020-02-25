新北市空氣品質欠佳 環保局降汙管制

連日來空氣品質欠佳，環保署空氣品質監測及預報顯示今天風速微弱，水平垂直擴散條件差，新北市包括板橋、土城、新莊和三重等地汙染物容易累積，空氣品質指標可達到對敏感族群不健康的橘燈等級，部分人已覺得眼睛、鼻子不舒服。新北環保局已依空氣汙染惡化防制計畫要求市內主要汙染源降汙。

根據空氣品質預報，全台西部要等到明天中午後東北季風增強，空氣品質才會改善，但在改善前，環保局建議民眾盡量減少戶外活動時間，如非必要，暫時不要外出慢跑、騎車，外出應戴口罩。

環保局表示，目前已要求市內列管汙染量大的工廠、工地採取防制措施，市府聯合局處查核，並彙整調查汙染源減量情況；也同時加強執行移動汙染源如汽機車，並不得露天燃燒，希望可以減緩空品惡化速度。