自製布口罩夯 金山圖書館教你縫製口罩還免費借縫紉機

口罩難買，民眾DIY自製布口罩夯，布口罩雖非醫療用口罩，但可重複清洗使用，使用時可在布套口罩內層放入滅菌紗布或風乾的柔溼巾，每天替換。新北市立圖書館金山分館義務教學，也特別提供4部縫紉機，免費讓有需要的地方鄉親使用。

善於縫紉的館員最近義務教民眾製作布口罩，並且利用閒餘時間趕製了150個布口罩，準備提供給不便出門購買，且有需要的地方長者使用，即日起，設籍金山70歲以上的老人，只要憑身分證，即可至金山分館免費領取敬老愛心布口罩，1人限領1個，送完為止。

金山分館主任蕭千惠說，因為疫情未趨緩，又逢新一波強冷空氣來襲，對行動不便的老人家來說，出門不方便也無法久站排隊買口罩，分館擅長縫紉的館員簡麗珠，特別邀集志工一起趕製了150個布口罩，準備提供給不便外出購買口罩，且有需要的地方長者們上醫院看診者應急使用。

另外，圖書館也義務教學，教大家自己DIY動手做布口罩，並且免費提供縫紉機具，方便家裡沒有縫紉機的地方鄉親們使用。

金山分館表示，館員所做的布口罩雖非醫療用口罩，但可重複清洗使用，使用時可在布套口罩內層放入滅菌紗布或風乾的柔溼巾，每天替換，而布套口罩則可清洗再用，自己的口罩自己做，一方面可以將資源留給最需要的人，自己也可健健康康、平平安安的度過防疫期。