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景觀競賽優勝學生發揮創意 美化五股垃圾山地景
新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，解決五股垃圾山環境問題，逐步將一塊又一塊的土地綠美化，景觀處邀請去年獲得全國青年景觀競賽優勝隊伍進行設計，以「圓與方」做為設計主軸，在1月22日完工，增添新的綠化地景。
景觀處表示，五股垃圾山綠美化作業由景觀處負責，這次邀請競賽優選隊伍－文化大學景觀學系團隊，進行五股垃圾山空地綠美化設計。
參與學生表示，設計靈感來自於明信片，以「圓與方」呈現了「信件」的形象，「圓」象徵自然循環，「方」則代表規則與制度。在圓與方的交融下，引申出規則與制度的發展應遵循自然界的原則，人與自然應該要和諧共存，所以更要珍愛自然、保護環境。
學生表示，基地現場更以五股曾盛產的綠竹，用交織方式栽植，灌木環繞著綠竹，運用遠近距離、高低差及圓的大小變化，營造景觀效果，凸顯漣漪層層的美感，也很高興能參與改造五股垃圾山的計畫，並為這座城市的綠化盡一份心力。
農業局長李玟表示，本次「五股垃圾山綠化」結合「全國青年景觀競賽」優選隊伍合作設計，對地方與年輕學生都帶來正向的提升，未來也將秉持這樣的精神，持續努力為新北市塑造好的居住環境，實現新北市新美學的目標。
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