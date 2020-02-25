新冠肺炎釀血庫告急 北市府與企業合力捐血
新冠肺炎疫情持續嚴峻，造成血庫缺血，台北市產業局今天與內湖科技園區發展協會合作千人捐血活動，盼透過活動讓更多民眾加入捐血行列。產業局預估可募得1800袋血液。
北市府產業發展局與內湖科技園區發展協會共同舉辦第二屆內科千人捐血活動。市長柯文哲出席響應，他致詞時說，新冠肺炎疫情持續延燒，除影響產業外，也導致捐血人數變少，造成血庫近期也有存量不足狀況，透過企業帶頭捐血活動，北市府響應，希望呼籲民眾共同捐血。
柯文哲表示，為因應新冠肺炎疫情，北市規劃許多紓困方案，像設置投資台北辦公室，從3月1日起成為處理各種因應新冠肺炎紓困方案的單一窗口。
柯文哲被問及新冠肺炎疫情何時結束時說，疫情還未開始，應該需一段時間，所以針對企業的延稅、減租等紓困方案也會採動態調整。
產業局指出，針對協助紓困部分，以「減租、延稅、優息、振興」為原則，包含稅捐分期、租金優惠、營運期調整、企業融資等措施，盼減輕企業及市民負擔。
產業局表示，這次活動台北捐血中心出動18輛車次，預計可募得1800袋血液，並轉知捐血中心提醒，為考量用血安全，近期曾到訪中國大陸、香港、澳門及新加坡的民眾，暫緩捐血28天。
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