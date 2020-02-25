北市環南中繼市場排水防滑不佳 應曉薇批：已成滑壘場
台北市環南市場中繼市場2月12日開始試營運，台北市議員應曉薇發現，試營運才十多天，因防滑、排水設計不佳，中繼市場成為滑壘場，已發生10多人滑倒受傷案件，今天會勘時，還有攤商說，試營運沒幾天，有電梯已經故障無法使用，攤商和採買民眾使用相同的電梯，曾為了等電梯，花了5分鐘，抱怨連連。
對此，市場處長王夢龍指出，有一處電梯疑因遭攤撞壞，需要維修，日前才談妥價格，很快就會施工改善。至於攤商和採買民眾使用相同的電梯，未來會採分流方式，規畫攤商和民眾使用不同電梯。 至於民眾和攤商摔傷，約有十多人，其中1人送醫，其他都是自行包紮。
至於防滑系數不足，施工的工務局指出，該中繼市場未來將做為停車場使用，非採市場防滑標準，但已經進行防滑改善，地面換鋪金剛砂，但配合攤商營業時間，需要一段時間逐步汰換。
位於萬華區的舊環南市場，民國67年啟用，因設備老舊、內部潮濕、老鼠為患等，市府耗資86億元改建，採分區分階段，先興建中繼市場，再改建舊市場。如今，1055攤商已陸續進駐中繼市場，並進行試營運，預計3月21日正式開幕。
應曉薇說，中繼市場啟動試營運至今，狀況可怕，她的團隊每天在市場市場記錄，地板未加強防水排水系統，設計有問題，竟能闖關試營運。把水潑在地上，不會往低處流動，必須自己用刮刀掃除，肉販、魚販需要大量用水的攤位，苦不堪言。另外，攤位前排水溝的濾網也設計不佳，位置過高，不利排水，容易阻塞。
更離譜的是，地板不防滑，中繼市場更成為滑壘場，發生多起婦孺摔傷滑倒，更有民眾骨盆摔裂，另外，廁所的設施也簡陋，還有多處故障。另外，室外排水也有問題，樓梯轉彎處平台，沒有預設排水孔，一樓的地面的排水孔位於高處，如何排水？ 應曉薇要求，市政府應在一周內釐清責任，包含需要提供施工圖、施工、監工、驗收等整個流程環節，立即提出改善方法並且究責施工單位。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言