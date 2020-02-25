北市環南中繼市場排水防滑不佳 應曉薇批：已成滑壘場

台北市環南市場中繼市場2月12日開始試營運，台北市議員應曉薇發現，試營運才十多天，因防滑、排水設計不佳，中繼市場成為滑壘場，已發生10多人滑倒受傷案件，今天會勘時，還有攤商說，試營運沒幾天，有電梯已經故障無法使用，攤商和採買民眾使用相同的電梯，曾為了等電梯，花了5分鐘，抱怨連連。

對此，市場處長王夢龍指出，有一處電梯疑因遭攤撞壞，需要維修，日前才談妥價格，很快就會施工改善。至於攤商和採買民眾使用相同的電梯，未來會採分流方式，規畫攤商和民眾使用不同電梯。 至於民眾和攤商摔傷，約有十多人，其中1人送醫，其他都是自行包紮。

至於防滑系數不足，施工的工務局指出，該中繼市場未來將做為停車場使用，非採市場防滑標準，但已經進行防滑改善，地面換鋪金剛砂，但配合攤商營業時間，需要一段時間逐步汰換。

位於萬華區的舊環南市場，民國67年啟用，因設備老舊、內部潮濕、老鼠為患等，市府耗資86億元改建，採分區分階段，先興建中繼市場，再改建舊市場。如今，1055攤商已陸續進駐中繼市場，並進行試營運，預計3月21日正式開幕。

應曉薇說，中繼市場啟動試營運至今，狀況可怕，她的團隊每天在市場市場記錄，地板未加強防水排水系統，設計有問題，竟能闖關試營運。把水潑在地上，不會往低處流動，必須自己用刮刀掃除，肉販、魚販需要大量用水的攤位，苦不堪言。另外，攤位前排水溝的濾網也設計不佳，位置過高，不利排水，容易阻塞。