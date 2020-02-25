白天清洩水孔致台65大回堵 侯友宜怒：下次嚴格處分

台65線路段日前連2天發生車流嚴重回堵事件，經查是公總總局承包商白天在內線路肩清洗洩水孔，新北市長侯友宜今天在道安會報上，態度強硬地要求，公路總局應嚴格檢討，「下次再發生將要嚴格處分」，公總應內部檢討處分，下次道安會報必須提出檢討報告。

新北市交通局長鍾鳴時今在會議上表示，13日上午11點30分左右，交控中心從監視器發現台65線7K至12K+350路段發生塞車，往土城南下一出口車流回堵，經查是承包商在內線路肩清洗洩水孔，立即要求停止施工；沒想到隔天上午9點竟又開始施作，嚴重影響台65線車流。

公路總局中和工務段助理工程員呂欣鴻一開始僅說，內部會再檢討改善。侯友宜反問，「下次會不會再發生？如果又發生怎辦？下次再發生將要嚴格處分。」

侯友宜強調，台64、65線是新北市交通大動脈，由公路總局權管，公總卻容許承包商在白天施工，造成塞車，下次道安會報必須提出檢討報告。隨後侯也解釋，他沒有要為難大家，也許他講話比較嚴格，但沒有壞意，他個性就是這樣。