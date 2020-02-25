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北市交八廣場 預計9月完工開放

中央社 / 台北25日電

北市工務局表示，台北交八廣場計畫邁入最後階段，鐵路警察局5層樓建築物已拆除完成，廣場景觀工程預計今年9月底前竣工並開放。

台北市工務局表示，今年初鐵路警察局搬遷後，2月19日開始拆除5層建築物，並於2月23日拆除完成，廣場景觀工程則預計今年9月底前竣工並開放。

公園處長陳榮興表示，廣場景觀是交八廣場最後一階段，延續前期設計理念，整合基地與周邊人行道，保留既有樹木提供綠地廣場供民眾休憩使用，並延伸台北行旅廣場範圍，完整串聯周邊北門廣場、台北車站及站前商圈等。

現階段交八廣場景觀工程延續前階段元素，使用透水性鋪面設置、保留現場原有喬木、並新植喬木，提供行人於樹裡行間的動線，創造更完整綠蔭廊道。

此外，喬木周邊設有弧型座椅，休憩時有如置身林蔭廣場；燈光照明設計則結合鄰近三井倉庫及整體周邊環境，照明溫暖柔和並以節能省電原則，夜間行走更為舒適。

警察 建築 北市

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