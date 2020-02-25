北市交八廣場 預計9月完工開放

基隆河靠近汐止江北橋的邊坡，一直有淘空塌陷的情況，好不容易在前年爭取了八百萬元針對破裂的污水管進行修復工程，但現路面還是一直出現龜裂現象， 今(24)日市議員周雅玲服務處再度邀請相關單位人員現場會勘，要求重鋪路面，也持續監測。

2020-02-24 19:32