北市已罰65未居家隔離檢疫者 試辦防疫小黃

台北市衛生局今天表示，截至目前為止，共裁罰65人未遵守居家隔離、居家檢疫規定者，並再度呼籲民眾一定要確實遵守措施；而北市26日起也將試辦防疫計程車，照顧居家檢疫者的就醫需求。

衛生局資料顯示，目前台北市仍有6人進行居家隔離，3044人進行居家檢疫。而截至24日止，共有65人受罰，依情節輕重，違反居家檢疫規定遭罰1萬元者有60人、7萬元者有4人；違反居家隔離規定遭罰6萬元者1人。

衛生局疾病管制科長余燦華告訴中央社記者，衛生局設有防疫專線，號碼為02-23753782，專線人員會了解居家隔離、居家檢疫者情形，判斷叫救護車或防疫計程車，又或進行通訊醫療即可。

余燦華說，若是危及健康生命等緊急狀況，或出現發燒、呼吸道等症狀，會直接請救護車接送；若非屬於發燒、呼吸道等症狀，但又有就醫需求，將聯繫防疫計程車；若是不用在第一時間到醫院者，衛生局人員會聯繫就近醫療院所，提供通訊醫療。

余燦華表示，目前台北市共有17間醫療院所可提供通訊醫療。