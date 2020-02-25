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開學日防疫護童大作戰 北市警大動員

中央社 / 台北25日電

高中以下學校今天開學，台北市警察機關也同步在轄內學校機關周遭執行護童勤務及加派警力巡邏，另為因應新冠肺炎疫情，也協助學校執行「防疫護童大作戰」。

因應新冠肺炎疫情，全台中、小學延至2月25日開學，為避免疫情傳播，台北市警察局各分局也針對學校周邊交通順暢及安全做周全規劃。

台北市警察局婦幼警察隊發布新聞稿表示，北市各級學校今天開學、迎接新學期，各警察機關也同步在轄區內學校的周邊執行護童勤務及加派警力巡邏。

另，為因應新冠肺炎疫情，婦幼警察隊也配合轄區分局一起協助學校執行「防疫護童大作戰」，在校門口維持交通秩序，讓學童們能順利接受學校人員量額溫、戴口罩及消毒，以維護學童們上學的安全及健康。

大安分局配合轄內12所國中、15所國小實施防疫相關措施「進入校門學童一律量體溫」，警方也特別編排40名警力，針對各校排隊量體溫動線周邊主要路口，規劃加強巡邏、交通疏導與學童安全維護勤務。

中正第一分局副分局長吳宜蓉也率偵查隊、交通組及轄區派出所員警，至轄內各級學校執行校園安全維護暨護童勤務；文山第二分局分局長范織坤及副分局長、交通組組長、偵查隊隊長等人為確保轄區學童安全和避免周邊交通壅塞，也分至轄內景美國小、武功國小協助、關心校園安全狀況。

文山第一分局開學首日也派員前往轄內各級學校執行交通疏導勤務，另結合義交協勤民力，配合校方導護志工在學校門口建立安全走廊，協助引導排隊量體溫學童，並落實交通疏導管制。

萬華分局分局長張隆興表示，為因應新冠肺炎開學日防疫工作，考量家長載送學童上學，校園周遭人、車潮增加，易造成交通壅塞，所以便針對轄內國中、國小規劃執行護童專案兼交通整理勤務，以維護轄區學童上學安全與交通順暢。

婦幼警察隊表示，為減少學童在上下學途中發生意外，仍持續宣導學童自我保護的觀念，包括「提高警覺，不要隨便跟陌生人走；不要收取來路不明的飲食或禮物；身體是自己的，不要給任何人碰觸；不單獨走暗巷，和朋友一起行動或走在人多之處；遇到危險時不要害怕，找尋機會冷靜脫逃並尋求別人幫助；緊急時刻撥打110，清楚告訴警察人事時地物；搭乘大眾運輸工具上下學時口罩不能少」。

警察 疫情 北市

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